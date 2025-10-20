پخش زنده
امروز: -
آیین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون مدرسهای ورزنه به میزبانی دبستان شکوه در سالن تختی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین، گروه اسکیتسواران با مشعل و پرچم المپیک دور افتخار زدند و سپس دانشآموزان در بیش از ده رشته ورزشی رژه رفتند و آمادگی خود را برای حضور در رقابتهای ورزشی مدارس اعلام کردند.
در این آیین، همچنین از توکلی، دبیر پیشکسوت تربیت بدنی، و اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان شکوه به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان تجلیل شد.
المپیادهای ورزشی دانشآموزی با هدف گسترش فرهنگ ورزش، ارتقای سلامت جسمی و روحی، و شناسایی استعدادهای برتر برگزار میشود.