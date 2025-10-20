تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی بیست و هشتم مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۴۰۴، بیست و هفتم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و بیستم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا سه شنبه بیست و نهم مهر ساعت ۵ و ۴ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۳ دقیقه ثبت شده است.