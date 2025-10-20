به گفته معاون بانک مرکزی تخصیص ارز به بخش کشاورزی برای جلوگیری از وقفه در تأمین کالا‌های اساسی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست بررسی سیاست‌های ارزی و تجاری بخش کشاورزی، معاون بانک مرکزی گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد دلار بودجه برای تأمین ارز در نظر گرفته شده که بیش از ۸۳ درصد آن به بخش کشاورزی و مابقی به حوزه بهداشت اختصاص یافته است.

در عمل، با توجه به حساسیت کالا‌های اساسی، تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که از این میزان، حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بقیه از محل تسهیلات و ذخایر راهبردی تأمین شده است.