به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یکی استادان حوزه و دانشگاه در مراسم یادبود شهید عواضه و شهیده معصومه کرباسی با عنوان درس اخلاق شهدایی در حرم مطهر رضوی، گفت: این شهید بزرگوار و همسر ایشان در راه خدمت به جبهه مقاومت تلاش کردند و نماد ایستادگی و دفاع از مظلوم بودند.

حجت الاسلام روح الله رضایی تهرانی اضافه کرد: شهادت او نه تنها جبهه مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه درخت مقاومت را تنومندتر ساخت و قدرت قرآن و تمدن اسلامی را به جهانیان نشان داد.

وی اظهار کرد: این شهید بزرگوار به جهانیان نشان داد که جبهه مقاومت، نمایانگر قدرت قرآن و تمدن اسلامی است و هرگز در برابر ظلم و ستم تسلیم نخواهد شد.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: از هر قطره خون این شهیدان، افراد دیگری متولد خواهند شد تا راه اسلام و مقاومت را ادامه دهند.

پنجم اردیبهشت ماه گذشته، با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، شهیده معصومه کرباسی و شهید رضا عواضه به عنوان شهدای شاخص ایران و محور مقاومت جهان اسلام معرفی شدند.

برگزاری نوحه سرایی و تواشیح از دیگر برنامه های این مراسم بود.

رضا عواضه، از نخبگان امنیت سایبری حزب‌الله لبنان، از افسران ارشد اطلاعات نظامی حزب‌ الله و از نخبگان برجسته در زمینه شبکه‌ های رایانه‌ ای بود.

او یکی از بهترین استادان دنیا در زمینه «لینوکس» بود که به همراه همسرش، معصومه کرباسی، در ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۳، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر جونیه لبنان به شهادت رسید.