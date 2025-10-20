اصغر بلکی وند بیان کرد:محیط بان

ان موفق شدند پس از تعقیب و گریز و طی یک عملیاتی این متخلفین را قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر کنند و از آنها دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی و ساچمه زنی به همراه 8 عدد فشنگ جنگی کشف و ضبط گردید.

وی اظهار کرد: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: با توجه به کمبود منابع آبی چشمه ها در سطح زیستگاههای حساس شهرستان و سوء استفاده شکارچیان غیر مجاز جهت شکار پرندگان وحشی، از دوستداران محیط زیست درخواست نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی 1540 تماس حاصل نمایند.