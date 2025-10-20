پخش زنده
اذعان یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی به زیان هنگفت آمریکا در دریای سرخ و حملات به یمن. آمریکاییها حتی خودشان هم به سخت بودن عملیات در برابر یمنیها اذعان کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، هزینههای دخالت آمریکا در یمن و غرب آسیا، یکی پس از دیگری آشکار میشود. عملیات دریایی جدید و غافلگیرکننده یمنیها توان واشنگتن را کاهش داده است.
موسسه امور بین الملل واتسون اذعان کرد زیانهای مستقیم آمریکا به علت اجرای عملیات در دریای سرخ و مقابله با حملات یمن از ۹ میلیارد دلار گذشته و احتمالا به ۱۲ میلیارد دلار طی دو سال میرسد. این زیان هنگفت نتوانست جلوی دستکم هزار و هشتصد عملیات پشتیبانی علیه مواضع رژیم صهیونیستی و آمریکا را بگیرد.
مجیب شمسان تحلیلگر یمنی گفت: آمریکا از اعتراف به زیان هایش در دریای سرخ پرهیز میکند. آنها تلفات زیادی دادهاند چه جانی و چه مادی. پیشتر هم از اذعان به تلفات ناشی از حمله به ناوهای هواپیمابر آیزنهاور و ناپدید شدن چند افسر و دزد دریایی در سواحل سومالی اجتناب کرده بودند.
عملیات یمنیها در دریای سرخ و خلیج عدن، واشنگتن و تل آویو را وادار کرد به وجود معادله جدید بازدارندگی به رغم حضور نظامی گسترده، اعتراف کنند. گزارشهای موسسات آمریکایی و غربی و اظهارات برخی فرماندهان نظامی آمریکا پرده از این پنهان کاری بر میدارد. این مسئولان همیشه اعلام میکنند زمانی که در دریا مقابل یمنیها قرار گرفتهاند، برعکس آنچه انتظار داشتهاند، از حجم قدرت آنان شوکه شدهاند.
حسن الوریث تحلیلگر یمنی معتقد است تجربه نظامی آمریکا در یمن به اذعان خود آمریکاییها بسیار سخت بود و شکست خورد. گزارشهای بین المللی منتشر شده از سوی سازمانها و مراکز مطالعاتی و پژوهشی نیز تایید میکند، تجربه آمریکا در یمن بسیار سخت بوده است.
موضوع فقط هدر دادن میلیاردها دلار پول نیست بلکه به کم شدن ذخایر سلاحهای راهبردی آمریکا مربوط میشود. این گزارش حاکی از آن است که هدف آمریکا در اجرای عملیات تاثیرگذار محقق نشد؛ هرچند دو ناو هواپیمابر در منطقه مستقر و بیش از هزار حمله هوایی به یمن کرد. این شکست فقط از نظر مادی نیست، زیرا قدرت بازدارندگی را نیز از دست داد. حضور نظامی گسترده آمریکا از جمله از دست دادن پهپادهایی به ارزش دهها میلیون دلار مانع ریشه دواندن معادله جدید بازدارندگی و تحمیل آن به منطقه نشد.
هر بار که آمار جدیدی از تلفات آمریکا رو میشود، سلاحهای مدرن ایالات متحده بی شرمانه رو میشوند؛ سلاحهایی که تا به امروز نتوانستند انحطاط جهنمی را که ترامپ به آن وعده داده بود، پنهان کنند و در یمن از مشاهده آن غافلگیر شدند.