چهارمین زمین چمن مصنوعی در کاشان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش‌وپرورش کاشان گفت: برای این زمین چمن مصنوعی بیش از یک میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش هزینه شده است.

غلامرضا بخشی موحد با بیان اینکه این طرح با هدف ترویج ورزش و فعالیت بدنی و غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اجرا شده است افزود: راه‌اندازی آزمایشی کلاس ورزش در چهار واحد آموزشی، با یک میلیارد ریال هزینه از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف افزایش توسعه تحرک بدنی دانش آموزان شهرستان کاشان اجرا شده است.