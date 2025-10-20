پخش زنده
همزمان با هفته تربیت بدنی ۱۱ زورخانه در قالب طرح پهلوان سعید (شهید سعید طوقانی) در سراسر استان، از جمله زورخانهیِ عطا احمدی در کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نامگذاری زورخانه آموزش و پرورش کرمان به نام "عطا احمدی" رخصت این خیر مدرسهساز با مدد پهلوانی از روح شهید "سعید طوقانی" به جوانمردی، پهلوانی و خیرخواهی است که با همت مسئولان این نهاد در مجتمع ورزشی فرهنگی سعادت رقم خورد.
این آیین که در قالب طرح "پهلوان سعید" و به یادبود سلحشور شهید سعید طوقانی برگزار شد، با هدف ترویج عملی منش پهلوانی و اخلاقمداری در جامعه، از مقامات محلی رخصت آغاز به کار گرفت؛ اقدامی که مدیرکل آموزش و پرورش کرمان آن را گامی اساسی در ساختن بنیانهای اخلاقی نسل جوان و تقویت باورهای ایرانی - اسلامی و ترویج منش پهلوانی .دانست.
۷۰۰ میلون تومان از اعتبارات این طرح که با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومانی در مساحت ۲۵۰ متر مربع ساخته شده از محل درآمدهای اختصاصی مجتمع سعادت تامین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین افتتاح زورخانه دانشآموزی پهلوان عطا احمدی در قالب طرح پهلوان سعید گفت: استعدادهای ورزشی زیادی کشف شده، معمولا افرادی که مدالها را کسب میکنند از خانوادههای بی بضاعت، کم بضاعت یا اهل روستا و برون داد المپیادهای ورزشی درون مدرسهای و برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزی هستند.
فرحبخش با اشاره به افتتاح زورخانه پهلوان عطا احمدی گفت: این زورخانه با نام عطا احمدی سردار مدرسهسازی که از همه زندگی خودش برای ترویج تعلیم و تربیت گذشته و بر مبنای تقویت باورهای ایرانی - اسلامی با در نظر گرفتن، پرورش جسم، پرورش روح، موضوع پهلوانی و اخلاق مداری به بهره برداری رسیده و، در آموزش و پرورش استان زیرساخت ورزش آیینی فراهم شده تا در کنار قوی کردن جسم، پرورش فکر و اخلاق هم اتفاق بیفتد.
دانش آموز شهید پهلوان سعید طوقانی که در نوجوانی بازوبند پهلوانی را از آن خود کرده بود؛در تداوم راهِ سرخِ برادر شهیدش/ در جبهه حضور یافت و در سن ۱۶ سالگی در عملیات بدر آسمانی شد: