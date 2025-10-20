به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره دارو‌های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شیرخشک معمولی به میزان کافی در داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش موجود است، افزود: بر اساس توصیه‌های بهداشتی و سیاست‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت در راستای ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر و مصرف غذا‌های کمکی، از ابتدای تیرماه امسال سقف ماهیانه تحویل انواع شیرخشک معمولی و رژیمی برای کودکان زیر دو سال اصلاح شده است.

دکتر جواد دانایی‌باغکی اظهار کرد: اصلاح این سهمیه‌ها با هدف مصرف منطقی شیرخشک، توزیع عادلانه و تقویت تغذیه طبیعی نوزادان صورت گرفته است تا سلامت و رشد مطلوب کودکان حفظ شود.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر در حوزه توزیع شیرخشک، عرضه با استفاده از کد ملی نوزاد است که سامانه ثبت و تخصیص شیرخشک با اتصال به اطلاعات کد ملی و سن نوزاد، امکان پایش دقیق میزان تحویل ماهانه را فراهم کرده است.

به گفته او، با این شرایط حتی اگر در مراجعه اول بخشی از سهمیه تحویل داده شود، امکان دریافت مابقی در مراجعات بعدی وجود دارد.

دکتر دانایی‌باغکی با بیان اینکه نظارت مستمر بر واحد‌های تولیدی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش در حال انجام است، گفت: هم اینک شیرخشک معمولی به مقدار کافی در سطح داروخانه‌ها و انبار شرکت‌های توزیع موجود است و نگرانی خاصی از بابت کمبود وجود ندارد.

رئیس اداره دارو‌های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مواردی که در برخی رسانه‌ها به عنوان «کمبود شیرخشک» مطرح می‌شود، در واقع تقاضای بیشتر برای برخی نام‌های تجاری خاص است، در حالی که همه برند‌های دارای مجوز از سازمان غذا و دارو دارای کیفیت و ارزش تغذیه‌ای مشابه هستند و قابلیت جایگزینی با یکدیگر را دارند.

دکتر دانایی‌باغکی تأکید کرد: اصرار خانواده‌ها بر مصرف یک برند خاص باعث ایجاد کمبود کاذب در بازار و افزایش اضطراب در میان والدین می‌شود.

وی تاکید کرد: تغییر نام تجاری شیرخشک هیچ اختلالی در رشد نوزاد ایجاد نمی‌کند و تغییرات موقتی در عملکرد گوارشی کودک پس از تغییر نوع شیرخشک طبیعی است و نباید به اشتباه به‌عنوان بیماری تلقی شود.

وی در ادامه گفت: برای سهولت در جستجوی شیرخشک‌های معمولی و رژیمی، خانواده‌ها می‌توانند با نصب نرم‌افزار موبایلی «تیتک (TTAC) یا مراجعه به آدرس اینترنتی www.mobile.ttac.ir، از بخش «کمبود دارو»، نام شیرخشک مورد نظر خود را جست‌و‌جو کنند.

به گفته وی، این سامانه فهرست داروخانه‌هایی را که اخیراً فرآورده مورد نظر را به فروش رسانده‌اند بر اساس نزدیکی مکانی و زمان عرضه نمایش می‌دهد تا خانواده‌ها بتوانند پس از تماس و اطمینان از موجودی، محصول را در کوتاه‌ترین زمان تهیه کنند.

دکتر دانایی‌باغکی در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی یا ثبت شکایت می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند و این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته و همه‌روزه پاسخ‌گوی مردم است.