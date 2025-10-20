پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان از اجرای یکی از بزرگترین طرح های صنعتی استان در حوزه فولاد در شهرک صنعتی اسدآباد با سرمایهگذاری خارجی ۱۴ میلیون دلاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی گفت: این طرح با سرمایهگذاری افزون بر ۱۴ میلیون دلار، شامل ساخت کارخانه تولید و ریخته گردی در حوزه صنعت فولاد، واردات ماشینآلات تخصصی و تأمین مواد اولیه، گام مهمی در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.
او افزود: در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و توسعه صنایع پایه، استان همدان شاهد آغاز پروژهای بزرگ در حوزه صنعت فولاد است.
به گفته پیمانی این طرح با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و داخلی به ارزش در مجموع ۲ میلیون دلار بوده که اخیراً ارزش سرمایه خود را افزایش داده و به مبلغ نزدیک به ۱۴ میلیون دلار به زودی افتتاح خواهد شد.
او تأکید کرد: این کارخانه با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، ظرفیت تولید قابل توجهی در زمینه محصولات فولادی خواهد داشت و نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات ایفا خواهد کرد، همچنین مبلغ ۸ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات تخصصی و پیشرفته جهت تجهیز خطوط تولید در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: این تجهیزات با هدف افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و ارتقا کیفیت محصولات وارد کشور خواهد شد، در کنار این موارد، مبلغ ۶ میلیون دلار نیز برای تأمین مواد اولیه و ساخت و ساز تاسیسات مورد نیاز کارخانه اختصاص یافته تا فرآیند تولید بدون وقفه و با پایداری لازم انجام گیرد.
پیمانی با اشاره به اهمیت این پروژه در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، افزود: با بهرهبرداری کامل از این کارخانه، ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد و صدها شغل غیرمستقیم نیز در زنجیره تأمین و خدمات وابسته شکل خواهد گرفت.
این مسئول تصریح کرد: استان همدان با برخورداری از زیرساختهای مناسب، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مطلوب، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعتی کشور را دارد و این پروژه میتواند نقطه عطفی در مسیر تحقق این هدف باشد.