به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل نمایشگاه عکس کبوتران حرم شامل عکس‌های حرفه‌ای از حرم مطهر رضوی، مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت معصومه (س) در موزه شهرداری اردبیل برپا شد.

این عکس‌ها اثر غلامحسین شکرانی‌مقدم عکاس اردبیلی است که جوایز متعدد بین‌المللی، کشوری و استانی را در کارنامه خود دارد؛ تعداد آثار این نمایشگاه ۴۰ عکس در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر و ۲۰ در ۳۰ سانتی‌متر است که در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه لغایت ۴ آبان‌ماه برای بازدید عموم آزاد است.

گفتنی است این عکاس ۲۰ سال در حوزه عکاسی حرفه‌ای در ژانر‌های مختلف کار کرده و ازجشنواره‌های مختلف کشوری و بین‌المللی عناوین مختلفی را کسب کرده است.