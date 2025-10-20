به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گفت:به دنبال ارائه گزارش جامع از اقدامات شاخص و ابتکاری استان اصفهان در حوزه رویداد‌های سرمایه‌گذاری روستایی و توسعه فرصت‌های اقتصادی در مناطق روستایی، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی فرصت‌های سرمایه گذاری روستایی کشور در نشست مدیران کل امور روستایی و شورا‌های استانداری‌های سراسر کشور به تصویب رسید.

جوهری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، با توجه به نقش برجسته و پیشگام استان اصفهان در ساماندهی رویداد‌های سرمایه گذاری و توانمندسازی جوامع محلی، مقرر شد این دبیرخانه با محوریت استان اصفهان و به مسئولیت دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری اصفهان استقرار یابد.

وی بیان کرد: این دبیرخانه با هدف تدوین سیاست‌های کلان، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری روستایی فعالیت خواهد کرد و نقش محوری در جهت‌دهی به جریان سرمایه در بستر توسعه پایدار روستا‌ها ایفا می‌نماید.

جوهری افزود: به زودی مراسم رسمی آغاز به‌کار دبیرخانه دائمی فرصت‌های سرمایه‌گذاری روستایی کشور با حضور مقامات ملی و استانی در سالن اجلاس استان اصفهان برگزار خواهد شد.