کار لایروبی و پاکسازی ریل‌ها و نشیمن‌گاه‌های مربوط به دریچه‌های سرریز سد مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: این عملیات به منظور انجام تست‌ها و مانور‌های دوره‌ای دریچه‌های سرریز انجام شد، تصریح کرد: علاوه بر لایروبی و پاک‌سازی دریچه های سرریز سد، بازرسی ریل‌ها نیز انجام شد.

افشین قلی پور افزود: با توجه به این که وجود ضایعات و رسوبات مختلف، باعث تخریب تأسیسات و آب‌بند‌های دریچه‌های مذکور خواهد شد؛ لذا پاکسازی آن از اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: سالیانه مقدار زیادی از ضایعات، شامل چوب درختان و رسوبات مختلف، در محل این تأسیسات انباشته می‌شود لزوم بازدید و اجرای عملیات پاکسازی را دوچندان می‌کند.

سد جریانی مسجدسلیمان در ۲۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان مسجدسلیمان و در ۲۶ کیلومتری پایین دست سد شهید عباسپور (کارون یک) واقع شده است.