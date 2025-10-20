پخش زنده
امروز: -
کار لایروبی و پاکسازی ریلها و نشیمنگاههای مربوط به دریچههای سرریز سد مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: این عملیات به منظور انجام تستها و مانورهای دورهای دریچههای سرریز انجام شد، تصریح کرد: علاوه بر لایروبی و پاکسازی دریچه های سرریز سد، بازرسی ریلها نیز انجام شد.
افشین قلی پور افزود: با توجه به این که وجود ضایعات و رسوبات مختلف، باعث تخریب تأسیسات و آببندهای دریچههای مذکور خواهد شد؛ لذا پاکسازی آن از اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: سالیانه مقدار زیادی از ضایعات، شامل چوب درختان و رسوبات مختلف، در محل این تأسیسات انباشته میشود لزوم بازدید و اجرای عملیات پاکسازی را دوچندان میکند.
سد جریانی مسجدسلیمان در ۲۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان مسجدسلیمان و در ۲۶ کیلومتری پایین دست سد شهید عباسپور (کارون یک) واقع شده است.