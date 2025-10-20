خادمیاران و یاوران رضوی مینابی به مدت سه شبانه روز در چایخانه امام حسن مجتبی، از زائران حرم امام رضا (ع) پذیرایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: در این چایخانه از زائران با کلوچه محلی، خرما، دمنوش و چای پذیرایی شد.

سیده طاهره موسوی افزود: امسال این دومین بار است که خادمیاران و یاوران رضوی در مشهد مقدس از زائران پذیرایی می‌کنند.

وی گفت: خادمیاران و یاوران رضوی از ۲۵ تا ۲۷ فروردین امسال در چایخانه در صحن غدیر خدمت رسانی کردند.