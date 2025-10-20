چهارمین دوره مسابقات تیروکمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از دوم تا هشتم آبان در تهران به میزبانی نیروی هوایی ارتش برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ خلبان اندیشه رئیس تربیت بدنی نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه چهارمین دوره مسابقات تیروکمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) به میزبانی نیروی هوایی ارتش برگزار می‌شود، گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۹۰ ورزشکار (۷۰ ورزشکار از ۷ کشور خارجی و ۲۰ ورزشکار ایرانی) برگزار خواهد شد.

مدیر تربیت بدنی نهاجا افزود: در این دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشور‌های ایران، روسیه، ترکیه، نیجریه، بنگلادش، اتیوپی، کامبوج و تونس در دو بخش زنان و مردان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: این رویداد بزرگ ورزشی فرصتی مناسب برای تقویت روابط بین‌المللی، صلح و دوستی و نمایش توانمندی‌های ورزشی ارتش‌های شرکت‌کننده است.