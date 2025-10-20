با شناسایی ۹۱ بیمار مبتلا به سل در مراکز و بیمارستان‌های تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد، درمان اولیه آنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در مرکز بهداشت ثامن گفت: در گذشته، سل نوعی بیماری‌های صعب‌العلاج شناخته می‌شد و مبتلایان علاوه بر رنج ناشی از عوارض بیماری، از درمان کامل نیز محروم بودند؛ اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی، سل در زمره بیماری‌های قابل پیشگیری و درمان قرار گرفته است.

دکتر مرضیه سادات امامی افزود: اگرچه عامل بیماری سل قادر است تمامی اعضای بدن را درگیر کند، اما در حدود ۸۰ درصد موارد، ریه‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

وی افزود: نظارت دقیق نیرو‌های بهداشتی بر مصرف دارو، تغذیه مناسب و اجرای کامل رژیم درمانی باعث شده است که نظام سلامت کشور در زمینه کنترل و درمان سل به موفقیت‌های چشمگیری در سطح جهانی دست یابد.

دکتر امامی با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام بیماران گفت: تنها منبع انتشار بیماری سل، فرد مبتلا است؛ بنابراین تشخیص به‌موقع و درمان کامل بیماران، مؤثرترین راهکار برای کنترل این بیماری در جامعه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۹۱ مورد بیمار مبتلا به سل در مراکز و بیمارستان‌های تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن شناسایی شده‌اند که بخشی از این بیماران مربوط به سایر استان‌ها و مراکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که پس از هماهنگی و مکاتبات لازم، به مراکز محل سکونت خود ارجاع و روند درمان آنها پیگیری می‌شود.

کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در خصوص عوامل بروز بیماری توضیح داد: عامل بیماری سل پس از ورود به بدن معمولاً توسط سیستم ایمنی کنترل می‌شود، اما در شرایطی مانند کهولت سن، سوء‌تغذیه، ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، عفونت HIV یا ضعف سیستم ایمنی، فرد در معرض ابتلا قرار می‌گیرد.

به گفته وی، به همین دلیل، رعایت الگوی زندگی سالم شامل تغذیه متعادل، مصرف همه گروه‌های غذایی و انجام فعالیت بدنی منظم نقش مهمی در پیشگیری از سل دارد.

این مسئول توصیه کرد: افرادی که دچار سرفه بیش از دو هفته هستند، باید برای بررسی و اقدامات تشخیصی به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند؛ همچنین در صورت وجود بیمار مبتلا به سل در خانواده، ضروری است کودکان، سالمندان و سایر اعضای خانواده در هفته‌های نخست تحت معاینه و مراقبت پزشک قرار گیرند و در صورت نیاز، درمان پیشگیری دریافت کنند.

دکتر امامی در پایان تأکید کرد: تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به سل در مراکز بهداشتی کاملاً رایگان است و با همکاری و مشارکت همگانی می‌توانیم به شعار جهانی «با هم به سل پایان دهیم» جامه عمل بپوشانیم.