کشتارگاه سنتی دام شهر باشت بدلیل نداشتن شرایط بهداشتی و نزدیکی به مجتمع ادارات بزودی تعطیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل دامپزشکی استان در بازدید از کشتارگاه دام باشت گفت: ساکنان همجوار کشتارگاه و شهروندان از بوی نامطبوع و دفع خون و ضایعات کشتار‌های دام سبک و سنگین این کشتارگاه گله مند هستند.

چهارلنگ، افزود: کشتارگاه سنتی دام این شهر حمل و نقل مناسب، زنجیره سرد، سیستم دفن فاضلاب ندارد و نزدیکی به منازل مسکونی و مجتمع ادارات را از دیگر مشکلات کشتارگاه سنتی است.

مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: طبق مصوبات ستاد ساماندهی کشتارگاه‌های دام استان مقرر شد شهرداری باشت نسبت به جانمایی زمین احداث کشتارگاه جدید در مکان مناسب و متناسب با تاییدیه کارشناسان دامپزشکی اقدام کند که این مهم در حال تحقق است.

فرماندار شهرستان باشت هم گفت: پیش از تعطیلی کشتارگاه می‌بایست جلسه‌ای با حضور قصابان شهر، مجموعه دامپزشکی و شهرداری برگزار و ضمن توجیح آنان و ارائه تسهیلات لازم از جمله هماهنگی با کشتارگاه دام گچساران جهت کشتار دام‌ها و همچنین تامین خودرو سردخانه دار جهت حمل لاشه‌های کشتارشده توسط شهرداری باشت بعمل آمده تا شاهد تبعات اجتماعی در شهر نباشیم.

بهنام برازنده، خواستار تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه شهر باشت شد و افزود: با توجه به زمانبر بودن احداث ساختمان جدید کشتارگاه، می‌بایست همه دستگاه‌های اجرایی در راستای کمک به بهبود وضعیت شهر تقسیم وظایف نموده و در این راستا مردم نقش بسزایی در تامین بهداشت و سلامت عمومی ایفا می‌کنند که انتظار می‌رود همه در کنار هم بتوانیم در ارتقا سطح بهداشت عمومی سهیم باشیم.