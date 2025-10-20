عملیات ایمن سازی دهانه پل‌ها و قوس‌های شهرستان فردوس با ایجاد خاکریز و آشکارسازی پل و قوس‌ها اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فردوس گفت: با توجه به اینکه تحقیقات و آمار حوادث جاده‌ای، وقوع تصادفات و سوانح رانندگی در نزدیکی شهر‌ها را بیشتر از سایر قسمت‌ها نشان می‌دهد، به همین منظور اولویت این مجموعه در موضوع ایمن سازی، تمرکز روی این محدوده‌ها و در حال حاضر شعاع ۱۵ کیلومتری بر اساس امکانات و توان موجود، تا زمان تکمیل تمام محور در شهرستان انجام می‌شود.

کاووسی افزود: در این رابطه عملیات ایمن سازی دهانه پل‌ها و قوس‌ها با ایجاد حفاظ خاکریز و با هماهنگی پلیس راه فردوس در مهر ماه و در محدوده ابتدای بزرگراه فردوس ـ دیهوک نسبت به اجرای آن اقدام کرده است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فردوس افزود: ایمن سازی دهانه پل‌ها و قوس‌ها با ایجاد حفاظ خاکریز در محدوده ۱۵ کیلومتر ابتدایی مسیر‌ها در دستور کار این اداره قرار دارد واکنون ابتدای محور فردوس- دیهوک و فردوس ـ گناباد در حال اجرای ایمن سازی است.

کاووسی افزود: رانندگان و بهره برداران از مسیر، با رعایت سرعت مطمئنه و مقررات راهنمایی و رانندگی گامی موثر در کاهش حوادث ترافیکی جاده‌ای داشته باشند.