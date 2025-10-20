استاندار تهران از آغاز برنامه تجهیز مدارس استان به پنل‌های خورشیدی خبر داد و گفت: تاکنون برای نصب این سامانه‌ها در هزار و ۲۰۰ مدرسه برنامه‌ریزی شده و اصناف نیز می‌توانند در تجهیز ۴ هزار و ۸۰۰ مدرسه دیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته انرژی استان تهران با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: در استان تهران حدود ۶ هزار مدرسه وجود دارد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نصب پنل‌های خورشیدی در ۱۲۰۰ مدرسه شامل ۴۷۵ مدرسه در شهر تهران و ۷۲۵ مدرسه در شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار تهران عنوان کرد: با همکاری اصناف و بخش خصوصی، امکان تجهیز ۴ هزار و ۸۰۰ مدرسه دیگر به سامانه‌های خورشیدی فراهم خواهد شد.

وی افزود: استان تهران دارای ظرفیت‌های متعدد دیگری برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی است، به‌عنوان نمونه، بیش از ۴ هزار مسجد در سطح استان و هزارو ۸۰۰ مسجد در شهر تهران وجود دارد که می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند، همچنین بالغ بر ۲۰۰ هزار انبار در استان شناسایی شده که تاکنون ظرفیت آنها برای نصب پنل‌های خورشیدی مغفول مانده است و لازم است از این امکان نیز استفاده شود.

معتمدیان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: روان‌سازی و تسهیل روند فعالیت سرمایه‌گذاران از اولویت‌های اصلی ماست و مدیران باید با سیاست‌های دولت همسو باشند تا موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران برطرف و اجرای طرح ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

مقام عالی دولت در استان تهران خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر کاهش مصرف برق و صرفه‌جویی در انرژی، گام مؤثری در راستای توسعه پایدار و تحقق اهداف زیست‌محیطی استان تهران برداشته خواهد شد.