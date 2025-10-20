پخش زنده
پیش بینی میشود بیش از ۷۰ هزار تن مرکبات پرتقال و نارنگی در شهرستان بابلسر تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از پیش بینی تولید بیش از ۷۰ هزار تن مرکبات پرتقال و نارنگی در این شهرستان خبر داد.
آقاجانی سطح باغهای مرکبات این شهرستان را ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی میشود امسال از ۱۹ هزارو ۵۰۰ هکتار باغات پرتقال و ۳۹۰ هکتار باغات نارنگی، با عملکرد ۳۰ تن و ۳۵ تن در هکتار، ۷۲ هزارو ۱۵۰ تن مرکبات در این شهرستان تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با بیان اینکه پرتقال و نارنگی از مهمترین مرکبات باغهای این شهرستان هستند تصریح کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی و حضور گسترده و مستمر کارشناسان در روستاها، آموزش بخش قابل توجهی از بهرهبرداران باغی این شهرستان، فعالیتهای آموزشی و میدانی برای کنترل آفات در جهت کاهش خسارت به باغات مرکبات و افزایش تولید محصول سالم، از جمله اقدامات این مدیریت برای ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد باغداران است.