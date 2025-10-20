به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیریت آموزش و پرورش هویزه اعلام کرد: به اطلاع شهروندان می‌رساند: بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هواو با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن فعالیت مدارس روز دوشنبه ۲۸مهرماه ۱۴۰۴ در نوبت صبح این شهرستان، بصورت غیرحضوری خواهد بود و کلاسها در بستر فضای مجازی و برنامه شاد برگزار می شوند.

گفتنی است؛ تصمیم گیری درخصوص وضعیت برگزاری کلاس‌های نوبت عصر اتخاذ و از طریق رسانه‌های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد.