پخش زنده
امروز: -
براساس اطلاعیه اداره آموزش و پرورش هویزه، مدارس نوبت صبح این شهرستان در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیریت آموزش و پرورش هویزه اعلام کرد: به اطلاع شهروندان میرساند: بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هواو با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن فعالیت مدارس روز دوشنبه ۲۸مهرماه ۱۴۰۴ در نوبت صبح این شهرستان، بصورت غیرحضوری خواهد بود و کلاسها در بستر فضای مجازی و برنامه شاد برگزار می شوند.
گفتنی است؛ تصمیم گیری درخصوص وضعیت برگزاری کلاسهای نوبت عصر اتخاذ و از طریق رسانههای معتبر اطلاع رسانی خواهد شد.