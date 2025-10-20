به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر در خرمشهر با ۱۵۴، کارون با ۱۵۵، اهواز با ۱۵۶ و هویزه با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

همچنین آلودگی هوا در آبادان با ۱۰۲، شادگان با ۱۲۲، ماهشهر با ۱۰۶، بهبهان با ۱۲۱، سوسنگرد با ۱۳۸، دزفول با ۱۰۳ و اندیمشک با ۱۰۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در هندیجان، آغاجاری، رامشیر، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، ملاثانی، شوشتر، اندیکا، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول و رامهرمز و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.