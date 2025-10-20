معاون رئیس کل دادگستری فارس از فسخ قرارداد زمین‌های صنعتی راکد بدون پیشرفت و حمایت از سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون رئیس‌کل دادگستری فارس در جلسه کارگروه استانی تعیین‌تکلیف قرارداد‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس گفت: چنانچه برخی متقاضیان پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح انجام نداده و فاقد توان یا انگیزه لازم باشند، قرارداد آنان فسخ خواهد شد تا اراضی مربوطه آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و توانمند قرار گیرد.

مسعود رحمانی چگینی افزود: سرمایه‌گذارانی هم که دارای توان مالی، برنامه اجرایی و انگیزه لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی خود هستند، از حمایت قضایی و مهلت منطقی برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت گفت:

طرح‌های غیرفعال موجب حبس منابع و کاهش بهره‌وری اراضی صنعتی می‌شوند و تعیین‌تکلیف این طرح‌ها اقدامی ضروری برای ارتقای بهره‌وری، آزادسازی زمین‌های صنعتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا است.

عباس برنهاد تصریح کرد: پرونده‌هایی که در این کارگروه مطرح می‌شوند، قبلاً در کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده‌اند. در صورت اعطای مهلت مجدد، این فرصت آخرین مهلت قانونی خواهد بود و در صورت عدم اقدام مؤثر، قرارداد به‌صورت قطعی فسخ می‌شود.

برنهاد بیان کرد: آرای صادره در کارگروه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است و با هدف تسریع در بازگشت زمین‌ها به چرخه تولید به‌صورت دقیق اجرا خواهد شد.