مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ آمریکا – نوزدهمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ – بامداد امروز در پیست اوستین در تگزاس برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که در ۵۶ دور برگزار شد به این شرح است:
۱-مکس فرشتاپن از هلند – تیم ردبول ریسینگ ۱:۳۴:۰۰:۶۱ ساعت
۲-لاندو نوریس از انگلیس – مک لارن مرسدس ۷:۹۵۲ ثانیه اختلاف
۳-شارل لکلرک از موناکو – فراری ۱۵:۳۷۳ ثانیه اختلاف
۴- لوئیز همیلتون از انگلیس – فراری ۲۸:۵۳۶ ثانیه اختلاف
۵-اسکار پیاستری از استرالیا – مک لارن مرسدس ۲۹:۶۷۸ ثانیه اختلاف
۶-جرج راسل از انگلیس – مرسدس ۳۳:۴۵۶ ثانیه اختلاف
-رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ پس از ۱۹ مرحله از ۲۴:
۱-اسکار پیاستری از استرالیا ۳۴۶ امتیاز
۲-لاندو نوریس از انگلیس ۳۳۲،
۳-مکس فرشتاپن از هلند ۳۰۶،
۴-جرج راسل از انگلیس ۲۵۲
-تیمی:
۱-مک لارن مرسدس ۶۷۸ امتیاز
۲-مرسدس آلمان ۳۴۱،
۳-فراری ایتالیا ۳۳۴