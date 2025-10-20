به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که در ۵۶ دور برگزار شد به این شرح است:

۱-مکس فرشتاپن از هلند – تیم ردبول ریسینگ ۱:۳۴:۰۰:۶۱ ساعت

۲-لاندو نوریس از انگلیس – مک لارن مرسدس ۷:۹۵۲ ثانیه اختلاف

۳-شارل لکلرک از موناکو – فراری ۱۵:۳۷۳ ثانیه اختلاف

۴- لوئیز همیلتون از انگلیس – فراری ۲۸:۵۳۶ ثانیه اختلاف

۵-اسکار پیاستری از استرالیا – مک لارن مرسدس ۲۹:۶۷۸ ثانیه اختلاف

۶-جرج راسل از انگلیس – مرسدس ۳۳:۴۵۶ ثانیه اختلاف

-رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ پس از ۱۹ مرحله از ۲۴:

۱-اسکار پیاستری از استرالیا ۳۴۶ امتیاز

۲-لاندو نوریس از انگلیس ۳۳۲،

۳-مکس فرشتاپن از هلند ۳۰۶،

۴-جرج راسل از انگلیس ۲۵۲

-تیمی:

۱-مک لارن مرسدس ۶۷۸ امتیاز

۲-مرسدس آلمان ۳۴۱،

۳-فراری ایتالیا ۳۳۴