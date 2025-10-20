پخش زنده
امروز: -
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی کشور در رده سنی نوجوانان دختر و اسلحه اپه با حضور ۷۷ ورزشکار در قالب ۱۹ تیم از ۲۴ استان در سالن شهید صدوقی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی کشور در رده سنی نوجوانان دختر و اسلحه اپه با حضور ۷۷ ورزشکار در قالب ۱۹ تیم از ۲۴ استان در سالن شهید صدوقی به پایان رسید و ورزشکاران یزد نایب قهرمان شدند.
در پایان این مسابقات بعد از اصفهان، تیم یزد در مکان دوم قرار گرفت و همچنین تیمهای تهران و خراسان رضوی به صورت مشترک سوم شدند.
همچنین در بخش انفرادی مینا براتی کهریزسنگی از استان اصفهان و فاطمه آخوندی از استان یزد به ترتیب اول و دوم شدند و آتریسا شیخالاسلام و تاره سالدورگر از اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.
برای نخستین بار مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شمشیر بازی کشور از جمعه ۲۵ مهرماه جاری با حضور ۵۰۰ ورزشکار نوجوان از ۲۷ استان در سالن شهید صدوقی یزد آغاز شد.
این مسابقات توسط هیات شمشیربازی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان یزد به تفکیک دختران و پسران تا چهارم آبان ماه در سایر اسلحه ها پیگیری می شود.
هماکنون حدود یک هزار شمشیرباز در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر آنان عضو تیمهای ملی هستند.