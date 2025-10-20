حضور ۴۰۰ ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال در بیرجند
مسابقات المپیاد بسکتبال با حضور ۴۰۰ ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال در بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در آیین گشایش هفدهمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران با اشاره به مسابقات المپیاد بسکتبال، گفت: این مسابقات میدانی برای درخشش استعدادهای برتر است.
شرافتی راد افزود:این مراسم با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار و ۲۲ داور از ۲۸ استان کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.
وی گفت: برنامهریزی برای میزبانی این مسابقات در استان مرزی و کویری خراسان جنوبی، در کمتر از ۱۵ روز و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای استان انجام شد.