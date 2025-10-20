مسابقات المپیاد بسکتبال با حضور ۴۰۰ ورزشکار در المپیاد استعداد‌های برتر بسکتبال در بیرجند آغاز شد.

حضور ۴۰۰ ورزشکار در المپیاد استعداد‌های برتر بسکتبال در بیرجند

حضور ۴۰۰ ورزشکار در المپیاد استعداد‌های برتر بسکتبال در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در آیین گشایش هفدهمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران با اشاره به مسابقات المپیاد بسکتبال، گفت: این مسابقات میدانی برای درخشش استعداد‌های برتر است.

شرافتی راد افزود:این مراسم با حضور حدود ۴۰۰ ورزشکار و ۲۲ داور از ۲۸ استان کشور در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای میزبانی این مسابقات در استان مرزی و کویری خراسان جنوبی، در کمتر از ۱۵ روز و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان انجام شد.