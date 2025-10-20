محمدعلی طالبی در حاشیه اجلاس جهانی گردشگری در شهر انجی چین، با وزیر فرهنگ و گردشگری چین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان در سفر به چین با مدیر ارشد سازمان جهانی گردشگری، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه سازمان جهانی گردشگری دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان دردیداربا وزیر گردشگری چین ضمن معرفی ظرفیت‌های گسترده گردشگری، فرهنگی و تاریخی استان، آمادگی کرمان برای پذیرش گردشگران چینی را اعلام و بر توسعه همکاری‌های گردشگری و فرهنگی میان استان کرمان و کشور چین تأکید کرد.

در حاشیه اجلاس جهانی گردشگری در شهر آنجی چین، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان با خانم ساندارا، مدیر ارشد سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار استاندار کرمان با قدردانی از نگاه مثبت سازمان جهانی گردشگری در انتخاب روستای شفیع‌آباد به‌عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری روستایی، به معرفی ظرفیت‌های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان پرداخت و آمادگی کرمان را برای توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد.

در حاشیه اجلاس جهانی گردشگری در شهر آنجی چین، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان با مدیر منطقه‌ای خاورمیانه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار ظرفیت‌ها و مزیت‌های گردشگری استان کرمان در حوزه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و کویری از سوی استاندار تشریح و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بررسی و آمادگی استان در این حوزه اعلام گردید.

استاندار کرمان برای فرایند ثبت جهانی روستای شفیع آباد شهداد به دعوت سازمان جهانی گردشگری، روز جمعه به کشور چین سفر کرد.