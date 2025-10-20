کشف ۸۰۰ تن تخممرغ احتکارشده در رامیان ، پلمب سردخانه متخلف
در ادامه نظارت ها بر بازار عرضه و توزیع کالاهای اساسی در بازدید از یکی از سردخانه های شهرستان رامیان ۸۰۰ تن تخم مرغ، کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان گفت: این تخممرغ ها، بدون تاریخ و فاقد مجوزهای قانونی در یکی از سردخانه های این شهرستان نگهداری می شد که توقیف و سردخانه محل نگهداری آن نیز، پلمب شد. ابوالفضل بولاغی افزود: بخش زیادی از این تخم مرغ ها بدون مجوز حمل از دامپزشکی و مجوز نگهداری از جهاد کشاورزی، به مدت حدود دو ماه در این سردخانه انبار شده بود. وی ادامه داد: نمونه برداری از اینمحموله انجام و برای بررسی سلامت آن به آزمایشگاه فرستاده شد که در صورت تایید سلامت ، این محموله با نظارت دادستانی در بازار عرضه خواهد شد.