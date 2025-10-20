به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این خط با ظرفیت تولید سالانه هزار تن پودر خشک و ۳ هزار تن مایع تخم مرغ را دارد و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و به بهره برداری رسیده است

استاندار سمنان و هیات همراه در سفر به آرادان از مرکز پرورش و نگهداری ۶ هزار راسی دام سبک پربازده (گوسفند و بز) هم بازدید و مشکلات آن را بررسی کردند . این مرکز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده است