به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان سردشت با اشاره به آغاز برداشت انار از باغهای این شهرستان گفت: پیش بینی میشود پنج هزار تن انار از باغهای این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
ادریس حسن زاده افزود: شهرستان سردشت ۲۰۰ هکتار باغ انار دارد که متوسط عملکرد آن ۲۵ تن در هکتار است.
حسن زاده اظهارکرد: منطقه آلان در نقطه صفر مرزی این شهرستان به دلیل برخورداری از باران فراوان تنها منطقهای است که در سطح استان در آن انار پرورش مییابد و هر ساله برداشت انار از اوایل مهرماه آغاز شده و تا آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی، با اشاره به اینکه به دلیل گرمسیر بودن در منطقه آلان سردشت از قدیم باغهای انار وجود داشته است، گفت: باغداران این منطقه با آشنایی با اصول علمی و تجربی کاشت و برداشت انار، محصول با کیفیتی را تولید و روانه بازارهای مصرف میکنند.
حسن زاده افزود: انار شیرین، میخوش، انار ترش، انار باپوست سفید جزو ارقامهای انار این شهرستان هستند.
وی، با بیان اینکه انار سردشت بیشتر به صورت تازه خوری مصرف میشود، تصریح کرد: در برخی مناطق انار را فرآوری کرده و سایر محصولات دیگر از جمله رب انار را تولید و روانه بازار میکنند.
علاوه بر انار، سالانه هزاران تن انواع انگور سیاه، سماق و گردو در شهرستان سردشت تولید و روانه بازار مصرف میشود.