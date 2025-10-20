به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجری طرح راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: اعتبار مورد نیاز این پروژه ۱.۷ میلیون یورو معادل ۱۵۰ همت پیش بینی و تاکنون ۲.۸ همت هزینه شده است.

سادات نژاد از بدهی ۲.۳ همتی پروژه راه آهن زاهدان-بیرجند-مشهد به پیمانکار بخش خصوصی خبر داد و گفت: تاکنون در محدوده خراسان جنوبی پیشرفت فیزیکی طرح شامل ۱۴ قطعه کاری فعال و ۵ قطعه نیمه فعال ۱۵ درصد است و تاکنون دو رشته تونل حفاری نیم مقطعی انجام شده و ساخت پل‌های بزرگ آغاز شده و به مرحله ستون‌ها رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی راه آهن در محدوده زاهدان چابهار گفت: راه آهن در این محدوده در صورت تامین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می رسد و در ادامه پیشرفت راه آهن در محور زاهدان زابل-بیرجند-مشهد سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مجری طرح راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد افزود: این پروژه شامل ۱۳۵ دستگاه پل بزرگ با طول ۱۲ کیلومتر، ۲۳ رشته تونل با طول ۱۳ کیلومتر و ۱۵۶ متر، ۳۷ ایستگاه ترافیکی و بین راهی، ۴۷ و نیم میلیون متر مکعب احجام عملیات خاکی، ۴۲ میلیون متر مکعب خاکریزی، دو میلیون و صد متر مکعب بتن ریزی، ۱۲۶ هزار تن میلگرد، دو میلیون تن بالاست، یک و نیم میلیون تن تراورس (قطعات بتنی زیر پل) و ۱۱۰ هزار تن ریل است.

سادات نژاد با اشاره به اهمیت این پروژه ، چابهار را تنها بندر اقیانوسی شرق کشور عنوان کرد و گفت: راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد که از زاهدان شروع و از استان خراسان جنوبی عبور می‌کند و به یونسی در استان خراسان رضوی ختم می‌شود طولی معادل ۹۱۷ کیلومتر در قالب ۲۳ قطعه اجرایی دارد؛ از این ۹۱۷ کیلومتر ۴۳۳ کیلومتر در استان خراسان جنوبی قرار می‌گیرد.

قطعات اجرایی در استان خراسان جنوبی با استجازه مقام معظم رهبری و توجه ویژه شهید آیت الله رئیسی ریاست جمهوری وقت به کریدور شرق این راه آهن از محل منابع تهاتر نفتی، خارج از بودجه سنواتی شروع و کلنگ زنی آن توسط شهید جمهور در سال ۱۴۰۲ انجام شد و برای تمامی قطعات پیمانکاران مشخص شده‌اند.

در طول این پروژه در استان خراسان جنوبی ۴ ایستگاه در شهر‌های نهبندان – سربیشه – بیرجند و قاین قرار دارند که ۳ ایستگاه درجه ۲ و ایستگاه شهر بیرجند تشکیلاتی خواهند بود؛ در حال حاضر مهندسین مشاور ایمر در حال تهیه نقشه‌های این ایستگاه تشکیلاتی هستند.