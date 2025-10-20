سند مالکیت نیروگاه خورشیدی هفت‌باغ علوی کرمان به مساحت ۱۴۷ هزار متر مربع، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحویل شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با حضور بابایی، معاون قوه قضاییه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این‌باره گفت: صدور اسناد مالکیت برای طرح‌های زیربنایی از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، گامی مؤثر در صیانت از اراضی دولتی و تثبیت مالکیت دولت و این اقدام علاوه بر تأمین بهداشت حقوقی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

هاشمی افزود: با اولویت‌دهی به طرح‌های ملی و زیرساختی، صدور اسناد مالکیت با دقت و هماهنگی کامل با دستگاه‌های بهره‌بردار از جمله راه و شهرسازی پیگیری می شود. تا روند اجرای پروژه‌های عمرانی و انرژی با اطمینان و سرعت بیشتری پیش برود.

بگفته وی: تثبیت مالکیت اراضی نیروگاه‌های خورشیدی نه‌ فقط از بروز دعاوی حقوقی جلوگیری می‌کند، بلکه باعث تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان خواهد شد.

سند مالکیت نیروگاه خورشیدی هفت باغ علوی کرمان به مساحت ۱۴۷ هزار متر مربع، به نام اداره کل راه و شهرسازی شمال استان کرمان به عنوان بهره‌بردار صادر شده است که در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با حضور رئیس سازمان ثبت، تحویل شد.