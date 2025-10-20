پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، زنگ زورخانه مولا علی سمنان به صدا درآمد و همایش مرشدان و پهلوانان شهرستانهای شاهرود ومیامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در مراسم زورخانه سمنان گفت تقویت فرهنگ پهلوانی، نشاط اجتماعی و توسعه زیرساختهای ورزشی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
یاسین قدس با درخشش در رشتهی ششمیل زورخانهای، توانست رکوردی جدید در ایران را به ثبت برساند.
در زورخانه حضرت علی بن ابیطالب میامی هم همایش فرهنگ پهلوانی و جوانمردی با حضور مرشدان و پهلوانان شهرستانهای شاهرود و میامی برگزار شد.