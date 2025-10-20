به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی افزود: از مجموع انشعابات کشف شده، تاکنون ۲۱۰ مورد با پرداخت جرایم مصرف غیرمجاز، تعیین تکلیف شده و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل برآورد خسارت یا ارجاع قضایی قرار دارند.

وی نقش مأمورین قرائت را در این فرآیند مؤثر دانست و گفت: همکاری پرسنل حوزه‌های مختلف این شرکت در شناسایی موارد تخلف بسیار حائز اهمیت بوده و با دقت و تعامل، انشعابات غیرمجاز سریع‌تر شناسایی شده است.

مدیرعامل آبفای استان همچنین با اشاره به خشکسالی‌های اخیر و مطالبه عمومی برای تأمین پایدار آب افزود: در پی تعامل و هماهنگی‌های مستمر با دستگاه قضایی استان، برخورد‌های قانونی قاطع با متخلفان صورت گرفته که صدور جریمه‌های مالی از آن جمله است.