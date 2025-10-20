لویه و بویراحمد ، سعید جریده‌اصل گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله تصاویر ماهواره‌ای، پایش دقیق، مستمر و آنی اراضی را ممکن ساخته و شناسایی هرگونه تغییر و تخلف غیرقانونی را با دقت و سرعت بالا عملیاتی کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی افزو د: سامانه پنجره واحد نقش بی‌بدیلی در مقابله با جرایمی مانند زمین‌خواری، تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز ایفا می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام آمار‌های کاهش جرم در پی راه‌اندازی این سامانه، تاکید کرد: بر اساس آمار‌های رسمی، در شش ماهه اول سال جاری، شاهد کاهشی صد درصدی در وقوع جرایمی حساس از قبیل عدم رعایت ضوابط محیط زیستی، آلودگی محیط زیست آبزیان و قطع درختان در مناطق قرق شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم که این امر، گواه روشنی بر اثربخشی این سامانه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند قضائی این سامانه تصریح کرد: با اتصال مستقیم قوه قضائیه به این سامانه یکپارچه، امکان رصد، شناسایی و پیگیری قضائی سریع و مؤثر هرگونه جعل اسناد، تصرف غیرقانونی و دیگر رفتار‌های متقلبانه در حوزه اراضی و املاک، به شکلی بی‌سابقه فراهم آمده است.