به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن عباس زاده در رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب و کار‌ها در برنامه هفتم پیشرفت افزود: در صنایع جهان از هوش مصنوعی به شدت استفاده می‌شود و هنوز شرکت‌های ما بلوغ کافی در بحث دیجیتال ندارند و در برنامه هفتم وزارت نفت به انجام وظایفی مکلف شده است.

وی گفت: ارتباطات میان بخش‌های پتروشیمی باید برقرار شود و خصوصی سازی یکی از عوامل جدایی بخش‌ها بود و در جنگ ۱۲ روزه داده‌های برخط نداشتیم و اگر اتفاقاتی می‌افتاد با مشکل مواجه می‌شدیم.

آقای عباس زاده افزود: با این وجود داده‌های خوبی در صنعت پتروشیمی وجود دارد و از هوش مصنوعی در کشف بازار‌های جدید و جهت دهی توسعه صنعت پتروشیمی باید استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: آینده صنعت را هوش مصنوعی ارتقا خواهد داد.