به مناسبت هفته تربیت بدنی خانه ورزش مدارس و طرح پهلوان سعید و دفتر مراقب مدارس مدرسه در مهدیشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دفتر مراقب سلامت در آموزشگاه ایثار مهدیشهر افتتاح شد ، این طرح با هدف توجه بیشتر به امر آموزش در حوزه سلامت با انجام فعالیتهای فیزیکی منظم، بهبود الگوی مصرف میوه و سبزی ، پیشگیری از مصرف بیرویه قند، شکر و چربی و تغذیه سالم اجرا شد.
خانه ورزش در آموزشگاه دخترانه زینبیه مهدیشهر هم به بهره برداری رسید
اجرای طرح پهلوان سعید در مدارس شهرستان مهدیشهر هم آغاز شد ؛ اجرای منظم مراسم ورزش صبحگاهی و ورزش زور خانهای از اهداف این طرح است .