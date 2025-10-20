پخش زنده
به مناسبت روز جهانی استاندارد، از چهار واحد نمونه هرمزگان در بندرعباس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: این واحدها بر اساس شاخصهایی مانند استمرار کیفیت، انطباق محصول و اهتمام به تولید استاندارد، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مجید زارعزاده گفت: تحقق اهداف کیفی بدون همکاری منسجم بین بخش دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست و همدلی دستگاههای اجرایی، شرکتهای بازرسی و بخش خصوصی در مدیریت بحرانهای اخیر از جمله حادثه بندر شهید رجایی، نمونهای از این مشارکت مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه استانداردها پایه ارتباط جهانی هستند، گفت: اجرای دقیق استانداردها بنیان تعاملات تجاری، ایمنی و سلامت عمومی را تضمین میکند و جهان را به سوی وحدت زبانی در کیفیت سوق میدهد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان افزود: روز جهانی استاندارد امسال با شعار «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف» نامگذاری شده است.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم با اشاره به تصویب سند جامع و نقشه راه ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور گفت: آغاز حکمرانی واحد در حوزه کیفیت، نقطه عطفی در همراستاسازی ایران با نظامهای بینالمللی و تحولی بزرگ در تجارت و تولید ملی است.
فرحناز قلاسی سه چالش جهانی امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و مدیریت تجارت جهانی را مهمترین اولویتهای جامعه جهانی دانست و گفت: برای پاسخ به این چالشها، نظامهای بینالمللی استاندارد با مشارکت ۱۶۶ کشور، استانداردهای آیندهنگر تدوین میکنند.
وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف افزود: استانداردها دیگر تنها قواعد تولید نیستند، بلکه ابزاری کلیدی برای شکلدهی آیندهای پایدار و ایمن برای بشریت به شمار میروند.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: این استان با بیشترین حجم تجارت بینالمللی کشور در صادرات و واردات، نقشی کلیدی در اجرای موافقتنامههای تجاری و نظام مقررات فنی دارد و اجرای پایلوت قانون جدید استاندارد در هرمزگان میتواند الگوی ملی در یکپارچگی کیفیت باشد.
قلاسی افزود: بر اساس قانون جدید، ارزیابی محصولات باید بر پایه میزان ریسک و مسئولیت تولیدکننده انجام تا از آزمونهای تکراری و پرهزینه دولتی جلوگیری شود.
استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: رعایت استاندارد در تولید کالا و خدمات، منشأ قدرت، ثروت و امنیت برای جامعه است و میتواند نقش مهمی در توسعه ملی و منطقهای ایفا کند.
محمد آشوری افزود: واحدهای تولیدی و خدماتی که فرهنگ استاندارد را در فعالیت خود نهادینه کردهاند، ستونهای اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند و نقش تعیینکنندهای در رونق اقتصادی و رشد صادرات دارند.
وی گفت: استانداردسازی در بخشهای مختلف اقتصادی باید به عنوان فرهنگ عمومی شناخته شود و همه فعالان حوزه تولید، خدمات و تجارت، نسبت به آن احساس مسئولیت جمعی داشته باشند.
۲۱ تا ۲۷ مهرماه به عنوان هفته استاندارد نامگذاری شده است.