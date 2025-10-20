به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، محمدرضا برزگر با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه سال جاری، واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با استناد به قوانین مدیریت پسماند، نسبت به صدور اخطار و مهر وموم بیش از ۳۰ مورد محل غیر مجاز بازیافت اقدام کرده است.

برزگر افزود: محل‌های غیر‌مجاز دپو، تفکیک و پردازش غیر‌مجاز پسماند، اغلب به صورت غیر بهداشتی عمل می‌کنند که این گونه فعالیت‌ها تهدیدی علیه بهداشت عمومی شهر است.

وی با بیان این که فعالیت غیرمجاز این گونه محل‌ها، نه تنها یک معضل زیست محیطی، بلکه یک بحران بهداشتی و اجتماعی است، تصریح کرد: تفکیک غیرمجاز پسماند که گاه مشاهده شده است در محل‌های مسکونی نیز انجام می‌شود، تهدید کننده سلامت جامعه است و مقابله با این پدیده، نیازمند هم افزایی و همکاری بین دستگاهی، سامان‌دهی اصولی سیستم مدیریت پسماند و افزایش نظارت بر این مراکز می‌باشد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند ضمن قدردانی از کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت استان یزد و اداره اماکن استان یزد گفت: شهروندان می‌توانند با مشارکت در امر تفکیک اصولی پسماند از مبدا و تحویل آن به شهرداری، مانع فعالیت این گونه محل‌ها شوند و سازمان مدیریت پسماند شهرداری را در رسیدن به اهداف و برنامه‌های زیست محیطی خود یاری دهند.

برزگر، در شهرداری در پایان از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز این محل‌ها در سطح شهر، موارد را به شماره ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند.