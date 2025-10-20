پخش زنده
امروز دوشنبه ۲۸ مهر، تالارهای بورس کالا میزبان عرضه ۶۹۰ هزار و ۴۱ تن انواع محصول خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد و پس از آن تالار صنعتی بیشترین محصولات را به فروش میرساند.
در تالار صادراتی کیش، ۵۰۲ هزار و ۱۹ تن محصول شامل ۲۹۰ هزار تن کلینکر، ۱۳۹ هزار و ۹۱۶ تن سیمان، ۵۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۲ هزار و ۳ تن قیر و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی عرضه میشود.
تالار صنعتی نیز میزبان عرضه ۱۴۰ هزار و ۳۷۵ تن محصول است که شامل ۱۳۸ هزار و ۵۲۵ تن فولاد و ۱ هزار و ۸۵۰ تن مس میشود.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، ۴۱ هزار و ۳۳۸ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۷۴۳ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۴۶ تن فرآوردههای نفتی، ۴ هزار و ۱۵۰ تن قیر، ۳ هزار و ۴۰۵ تن روغن و ۹۹۴ تن روغن عرضه میگردد.
تالار حراج نیز میزبان ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن است.
همچنین در تالار فرعی، ۶ هزار و ۸۹ تن محصول شامل فولاد، مواد پلیمری و روغن روی میز فروش قرار دارد.