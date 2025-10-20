تیم شهرداری نوشهر در هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، مقابل میزبانش پارس جنوبی جم با یک گل شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، دیروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با برگزاری ۹ بازی در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

تیم شهرداری نوشهر یکی از نمایندگان استان مازندران در این رقابتها؛ از ساعت ۱۹ دیروز در شهر جم استان بوشهر به مصاف پارس جنوبی رفت و با یک گل مغلوب میزبانش شد. تک گل این بازی را فردین نجفی در دقیقه ۵۰ وارد دروازه تیم مهمان کرد.

شهرداری نوشهر با این شکست با همان ۵ امتیاز به رده شانزدهم جدول سقوط کرد.

پس از این شکست؛ عادل خزایی‌پور مالک حقوقی و شهردار نوشهر، به علت کسب نتایج ضعیف و نارضایتی شدید هواداران، با کیانوش رحمتی و کادر فنی باشگاه شهرداری نوشهر قطع همکاری کرد.

بر این اساس، تیم فوتبال شهرداری نوشهر از روز سه‌شنبه تمرینات خود را به طور موقت زیر نظر بهاءالدین فخری‌پناهی ادامه خواهد داد.

در یکی دیگر از دیدار‌های این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۴۵ دقبقه دیروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان مس کرمان بود که در پایان موفق شد مهمانش را با یک گل بدرقه کند.

تنها گل این بازی را احمدرضا محمدنژاد در دقیقه ۶۵ برای تیم نساجی به ثمر رساند.

با این پیروزی، نساجی مازندران ۲۱ امتیازی شد و موقعیت خود در صدر جدول لیگ دسته یک را مستحکم‌تر کرد.

نتاج هفته نهم لیگ آزادگان:

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

نساجی مازندران ۱ مس کرمان ۰

پارس جنوبی جم ۱ شهرداری نوشهر ۰

فرد البرز ۱ پالایش نفت بندرعباس ۱

مس سونگون ۱ صنعت نفت آبادان ۰

مس شهر بابک ۱ سایپا ۰

آریو اسلامشهر ۱ نود ارومیه ۰

هوادار ۲ نیروی زمینی ۲

نفت و گاز گچساران ۱ داماش گیلان ۰

شناورسازی قشم ۰ بعثت کرمانشاه ۱