به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حکمت الله اردشیری مسئول طرح های عمرانی بنیاد علوی در استان گفت: جاده ارتباطی قلعه رئیسی ـ دیشموک یکی از جاده‌های پرتردد در شهرستان کهگیلویه است که ارتباط دو بخش قلعه رئیسی و دیشموک را برقرار می‌کند.

وی افزود: بنیاد علوی با مشارکت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدامات بسیار خوبی از جمله روکش آسفالت به طول ۱۵ کیلومتر در گذشته انجام داد.

مسئول طرح های عمرانی بنیاد مستضعفان در ادامه افزود: طرح روکش آسفالت و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده قلعه رئیسی به دیشموک با مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی بنیاد علوی پس از وقفه در عملیات اجرایی رفع نقاط حادثه خیز منطقه رودچک در آستانه تکمیل هست.

اردشیری افزود: این طرح در دو مرحله و با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در تامین قیر ۱۵ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت از خروجی شهر قلعه ریسی تا امامزاده میرسالار (ع) و حذف ۵ پیچ حادثه خیز، احداث یک دستگاه پل ۳۵ متری با خاکبرداری و خاکریزی زیاد اجرا شده است.