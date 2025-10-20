پخش زنده
برنامههای «رهنمون»، با موضوع جوانی جمعیت، «سیم و زر»، با نقد و بررسی کتاب «سجده بر موجها» و «سرزمین من»، با مرور تاریخ، تحولات منطقه و جاذبههای آبادان، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رهنمون»، با بررسی راهکارهای جوان ماندن جمعیت و الگوهای موفق جهانی پخش می شود. این برنامه به تهیهکنندگی حسین رحمانی با حضور کارشناسان حوزه خانواده و نمایندگان مجلس به بررسی وضعیت جوانی جمعیت در ایران میپردازد.
این برنامه با محور جوانی جمعیت و این سوال که چگونه کشورهای جهان جوان ماندند و ارزیابی وضعیت جوانی جمعیت در ایران پخش میشود. در این برنامه، مرضیه میناییپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه خانواده، به صورت حضوری در استودیو حضور خواهد داشت و دربارهی عوامل مؤثر در پویایی جمعیتی و سیاستهای تشویقی موفق کشورهای مختلف گفتوگو میکند.
همچنین فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، بهصورت تلفنی به بررسی سیاستهای حمایتی در زمینه ازدواج، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده در ایران میپردازد.
برنامهی «رهنمون»، با تهیهکنندگی حسین رحمانی، دوشنبهها ساعت ۱۰:۳۰، روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود و نسخهی تصویری آن بهصورت زنده در پایگاه «ایران صدا» و پایگاه اطلاعرسانی رادیو فرهنگ در دسترس مخاطبان قرار دارد.
برنامه «سیم و زر»، با موضوع نقد و بررسی کتاب «سجده بر موجها» به قلم سارا تقیزاده، نویسنده حوزه ادبیات پایداری، پخش می شود. این اثر روایتی داستانیـمستند از زندگی شهید سید مصطفی خادمی، رزمنده گردان حضرت معصومه (س) لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع) است.
در برنامه این هفته «سیم و زر»، با حضور سارا تقیزاده، نویسنده اثر، کتاب «سجده بر موجها» مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. کتاب «سجده بر موجها» نخستین تجربه قلمی سارا تقیزاده در ژانر زندگینامه داستانی شهداست و با روایتی تلفیقی از اسناد واقعی و عناصر داستان، به زندگی شهید سید مصطفی خادمی، نوجوان قمی، پرداخته است؛ نوجوانی که با دلی سرشار از ایمان، در عملیات والفجر هشت و در عبور از اروندرود به شهادت رسید.
این کتاب روایت، صرفاً از جنگ نیست، بلکه از دفاعی انسانی و ارزشمدار سخن دارد که در کنار روایت زندگی شهید خادمی، داستان فرعی دختری به نام نسترن نیز در کتاب آمده؛ دختری که با خواندن زندگی این نوجوان شهید، دچار تحولی درونی میشود.
شهید سید مصطفی خادمی، بیسیمچی گردان حضرت معصومه (س) لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع)، متولد قم بود و در نوجوانی با تغییر تاریخ تولد خود برای حضور در جبهه اقدام کرد. او در ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ در عملیات والفجر هشت به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در گلزار شهدای علیبنجعفر (ع) قم آرام گرفت.
برنامهی «سیم و زر»، با تهیهکنندگی «فریده گودرزی» و گویندگی «فاطمه اسحاقتبار»، دوشنبهها ساعت ۱۲:۳۰، از رادیو فرهنگ روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
در برنامه امروز «سرزمین من»، که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود، ترکیبی از گفتوگوهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برای شنوندگان تدارک دیده شده است.
در بخش «یادها و یادگارها»، محمدرضا مختاریاصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به بازخوانی رویدادهای مهم روز ۲۸ مهر در تاریخ ایران میپردازد و با نگاهی تحلیلی، ابعاد فرهنگی و سیاسی آن رویدادها را بررسی میکند.
در بخش «آنسوی تاریخ»، محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تحولات اخیر منطقه را واکاوی میکند و از زاویهای تاریخی به روندهای جاری خاورمیانه و جایگاه ایران در معادلات منطقهای میپردازد.
در ادامه، حجتالاسلام مهدی هادی، کارشناس روانشناسی از مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دربارهی تأثیر تحولات اجتماعی بر سلامت روان و تعاملات فرهنگی خانوادگی سخن میگوید.
بخش گردشگری برنامه با محوریت استان خوزستان ادامه مییابد، در این بخش، محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان، درباره جاذبههای گردشگری آبادان و ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این شهر اطلاع رسانی میکند و در بخش دیگری از برنامه نیز با یکی از پژوهشگران موزه دربارهی موزه نفت آبادان و نقش آن در روایت تاریخ صنعتی ایران گفتوگو میشود.
«سرزمین من»، با گویندگی احسان همتی، تهیهکنندگی و سردبیری محمدرضا حاجحیدری با رویکردی تحلیلیـفرهنگی، به دنبال بازشناسی سازوکارهای تاریخ، اندیشه و هویت ایرانی در آیینه گفتوگو با کارشناسان برجسته است. این برنامه شنببه تا پنجشنبه روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز ساعت ۱۳، زنده پخش میشود.