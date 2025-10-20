گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به استاندار گلستان به همراه معاونان خود و برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در سفر به شهرستان بندرگز در جلسه مشترک شورای اداری و فعالین اقتصادی این شهرستان با تولیدکنندگان دیدار کرد.

در برنامه سفر یکروزه استاندار به شهرستان بندرگز خانه کشتی بندرگز، سالن ورزشی روستای تلور، زمین چمن مصنوعی روستای ولفرا افتتاح خواهد شد.