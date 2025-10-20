نشست استاندار با فعالان اقتصادی بندرگز
جلسه مشترک شورای اداری بندرگز و فعالان اقتصادی با حضور استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان به همراه معاونان خود و برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در سفر به شهرستان بندرگز در جلسه مشترک شورای اداری و فعالین اقتصادی این شهرستان با تولیدکنندگان دیدار کرد.
در برنامه سفر یکروزه استاندار به شهرستان بندرگز خانه کشتی بندرگز، سالن ورزشی روستای تلور، زمین چمن مصنوعی روستای ولفرا افتتاح خواهد شد.
بازدید از واحد های تولیدی، جلسه با فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روحانیان و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های علی اصغر طهماسبی است.