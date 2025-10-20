پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه روز یکشنبه با صدور حکمی «محمد مبین» را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه» منصوب کرد.
سوابق محمد مبین:
✅ مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری مرکزی
✅ مدیرکل حوزه استاندار سمنان
✅ فرماندار شهرستان تاکستان
✅ مدیرکل حراست استانداری کردستان
✅ مدیرکل حراست استانداری سمنان
✅ مدیرکل حراست استانداری قزوین
✅ معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری قروه
✅ معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری شازند
✅ معاون برنامه ریزی فرمانداری قروه
پیش از این محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه بود.