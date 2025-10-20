دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه با صدور حکمی «محمد مبین» را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه روز یکشنبه با صدور حکمی «محمد مبین» را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه» منصوب کرد.

سوابق محمد مبین:

✅ مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری مرکزی

✅ مدیرکل حوزه استاندار سمنان

✅ فرماندار شهرستان تاکستان

✅ مدیرکل حراست استانداری کردستان

✅ مدیرکل حراست استانداری سمنان

✅ مدیرکل حراست استانداری قزوین

✅ معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری قروه

✅ معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری شازند

✅ معاون برنامه ریزی فرمانداری قروه

پیش از این محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه بود.