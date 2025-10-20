پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران میهمان خود داماش گیلان را با یک گل بدرقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گهگیلویه و بویراحمد، در هفته نهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان، تیمهای نفت و گاز گچساران و داماش گیلان در ورزشگاه شهدای نفت گچساران به مصاف هم رفتند.
در این دیدار تیم فوتبال نفت و گاز گچساران توانست با ارائه نمایشی منسجم، میهمان خود داماش گیلان را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.
دیدار نفت و گاز گچساران و داماش گیلان در حالی آغاز شد که هر دو تیم با انگیزههای متفاوتی پا به میدان گذاشته بودند، نفتیها برای تثبیت جایگاه خود در جدول و داماشیها برای فرار از بحران و ناحیه سقوط.
در دقیقه ۲۳ محمدمهدی عسگری با ضربهای دقیق دروازه داماش را باز کرد تا ورزشگاه شهدای نفت گچساران غرق در شادی شود.
پس از این گل، شاگردان «علی نظرمحمدی» برای جبران نتیجه فشار زیادی وارد کردند، اما خط دفاعی منسجم نفت و درخشش دروازهبان این تیم مانع از باز شدن دروازه میزبان شد و نیمه نخست با برتری یک گله گچسارانیها به پایان رسید.
در نیمه دوم، داماش گیلان با انجام تعویضهای هجومی به دنبال تغییر نتیجه بود و در دقیقه ۷۳، این تیم صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که توپ پس از برخورد به تیرک دروازه، در برگشت توسط یکی از مهاجمان داماش وارد دروازه نفت شد، اما کمک داور دوم بازی این صحنه را آفساید اعلام کرد.
در دقایق پایانی، حملات پراکنده داماش ثمری نداشت و دفاع مستحکم نفتیها اجازه موقعیتسازی به حریف نداد و شاگردان محمود فکری توانستند برتری خود را حفظ کنند تا در پایان، این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یابد.
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته نهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال با این برد، سه امتیاز این بازی را تصاحب کرد و با کسب ۷ امتیاز در جدول رده بندی این مسابقات در رده پانزدهم قرار گرفت.