به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام علی اکبر جمیاری در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: تشکیل این شورا با هدف شناسایی و استفاده از ظرفیت نخبگان در پیگیری و حل مشکلات شهرستان ضروری است.

وی افزود: نخبگان، موتور محرک جامعه برای تحول و پیشرفت هستند که در نهادینه سازی تفکر در جامعه نقش کلیدی دارند.

امام جمعه فریدونشهر با اشاره به طولانی شدن روند ساخت مصلای نماز جمعه فریدونشهر گفت: ساخت مصلای نماز جمعه فریدونشهر از سال ۱۳۸۹ آغاز شده که با گذشت حدود ۱۵ سال همچنان نیمه کاره و تکمیل آن نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر و کمک خیران است.