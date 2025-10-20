پخش زنده
۲۸ نفر از شرکتکنندگان زنجانی موفق به کسب مدرک تخصصی درجات ۳، ۴ و ۵ شدند و ۶ حافظ برتر نیز به مرحله سوم راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان زنجان، از قبولی ۲۸ نفر از شرکتکنندگان در آزمون شفاهی اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم استان زنجان خبر داد.
وی افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور، در مردادماه امسال و با حضور ۵۸ نفر از حافظان قرآنکریم در مرکز استان برگزار شد و اکنون اسامی پذیرفتهشدگان از سوی سازمان دارالقرآنالکریم اعلام شده است.
حجتالاسلام بیات افزود: پس از اعلام نتایج، ۲۸ نفر از شرکتکنندگان زنجانی با کسب نمره قبولی، حائز دریافت مدرک تخصصی در درجات ۳، ۴ و ۵ شدند و ۶ نفر نیز به عنوان حافظ برتر به مرحله سوم آزمون راه یافتند.
این مسئول با اشاره به جزئیات آزمون مرحله دوم تصریح کرد: این مرحله شامل آزمونهای شفاهی بود که در آن، مهارتهای شرکتکنندگان در بخشهای حسن حفظ، صوت و لحن، وقف و ابتدا و تجوید با استفاده از ظرفیت داوران مجاز و بومی استان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
رئیس اداره امور قرآنی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: آزمون مجدد (نوبت دوم) اعطای مدرک تخصصی، در اواخر آبانماه امسال برگزار خواهد شد. زمان دقیق برگزاری این آزمون از طریق کانال اداره امور قرآنی زنجان به آدرس @telavat_zn به اطلاع علاقهمندان خواهد رسید.