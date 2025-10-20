پخش زنده
رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی در روز دوشنبه ۲۸ مهر میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات انرژی اعلام کرد: در رینگ بینالملل، از مهمترین عرضهها به لحاظ حجمی، عرضه ۲۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس قابل اشاره است.
در رینگ داخلی نیز، برنامه عرضه ۴ هزار و ۲۷۲ تن متانول شرکت پتروشیمی فنآوران، ۳ هزار و ۵۰۰ تن قطران شرکت ذوب آهن اصفهان و ۲ هزار و ۲۷۵ تن متانول شرکت متانول کاوه از مهمترین عرضهها به لحاظ حجم به شمار میرود.
ثبت ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۱ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در روز ۲۷ مهر رسید؛ این رقم حاصل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود.
در این روز رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۷۲ درصدی و بازار برق سهمی ۲۷ درصدی از ارزش معاملات روز بورس انرژی داشت؛ این در حالی بود که یک درصد ارزش بازار در این روز مربوط به ابزارهای مالی بود.
پتروشیمی بیستون در صدر فروشندگان رینگ داخلی
بررسی دادههای معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۱۸ هزار و ۴۹۳ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال در این رینگ در ۲۷ مهر حکایت دارد.
شرکت پتروشیمی بیستون در این روز ۸ هزار تن حلال ۵۰۲ را با قیمت پایهای برابر ۴۹۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان و فروش کل محصول عرضه شده در قیمت پایه، این معامله مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال را رقم زد و در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.
در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟
مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در ۲۷ مهر به ۸۰ میلیارد ریال رسید. تابلو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار واحدهای صندوق سینرژی بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۸۰ میلیارد ریال رقم زد.