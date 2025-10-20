وزش بادهای شدید از عصر امروز آغاز میشوند
کارشناس هواشناسی استان قزوین از شروع وزش بادهای غربی و جنوب غربی در استان از عصر امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد امروز و فردا شاهد وزش بادهای غربی و جنوب غربی در استان خواهیم بود که برای مناطق غربی این وزش باد بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزش بادها از ساعات بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد افزود: وزش باد در برخی از مناطق موجب خیزش گردو خاک خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان اظهار داشت: برای روز چهارشنبه بعد از ظهر امواجی از سطح منطقه عبور خواهد کرد که موجب افزایش ابر در برخی از مناطق خواهد شد.
بهروزی خاطر نشان کرد: پنج شنبه و جمعه این هفته نیز جو استان پایدار خواهد بود.